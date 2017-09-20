20/09/2017 10:22


Emekli astsubayın gizem dolu ölümü

Mehmet Özkişi

Balıkesir'de yalnız yaşayan emekli astsubay Mehmet Özkişi'nin cansız bedeni bulundu

Sabah saatlerinde Bursa’da komiser olan yeğeni, amcasına ulaşamayınca Paşamesçit Mahallesi Muhtarı Ali Erçelik’i arayarak amcasına bakması için yardım istedi. Mahalle Muhtarı Erçelik de Özkişi’ye ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Eve giremeyen polis, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği ekiplerini olay yerine çağırdı. 2'nci katta bulunan eve merdiven yardımıyla giren ekipler, Mehmet Özkişi’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Mehmet Özkişi’nin kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

 

Mehmet Özkişi
Emekli astsubayın gizem dolu ölümü
erdoğan
Cumhurbaşkanı açıkladı üniversiteye giriş sınavı kalkıyor mu
hava harekatı
TSK teröristlere ait kampları bombaladı
depresyon
O yaş grubundaki kızlarda depresyon belirtileri görülüyor
slime oyunu
Uzmanlar aileleri uyardı çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun
İlgili Haberler
hava harekatı

TSK teröristlere ait kampları bombaladı

Gaziosmanpaşa saldırı

Saldırıda yaralanan polis memurundan acı haber

ankara haberleri

Eylem ihbarı yapıldı polis meydanı çembere aldı

serin hava

Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı

Son Dakika Haberleri
erdoğan

Cumhurbaşkanı açıkladı üniversiteye giriş sınavı kalkıyor mu

depresyon

O yaş grubundaki kızlarda depresyon belirtileri görülüyor

slime oyunu

Uzmanlar aileleri uyardı çocuklarınızı bu oyundan uzak tutun

meksika deprem

Büyük depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor

 Yazarlarımız
ilkgul karaca

Moda rüzgarları esiyor

Her yıl yüzümüzü güldüren, yazdan kalma günler yaşatan Eylül ayı bu yıl maalesef öyle olmadı. Neredeyse hoşçakal diyeceğimiz Eylül soğuk ve yağışlı günleri ile bizi ...

Devam