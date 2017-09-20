20/09/2017 10:01


TSK teröristlere ait kampları bombaladı

hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri bombalandı

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda dün akşam Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depolarını imha etti. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.


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