Saldırıda yaralanan polis memurundan acı haber

Emniyet güçlerinin dur ihtarına uymayan bir araçtan açılan ateş sonucu yaralanan polis memuru şehit oldu

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Cebeci Caddesi 1190. Sokak'ta uygulama yapan polis ekibi şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi."Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araçtan silahla ateş açılması sonucu Polis Memuru Anıl Kaan Aybek ağır yaralandı, zanlılar ise araçla kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı polis memuru, sağlık görevlileri tarafından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis Memuru Aybek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olay yerine gelen özel harekat polisi, başta saldırının yaşandığı sokak olmak üzere zırhlı araçlarla bölgede güvenlik önlemi aldı. Diğer emniyet görevlileri ise boş mermi kovanlarını toplayarak delil çalışması yaptı.

Şüpheliler polisten kaçarken kaza yaptı

Şüphelilerin peşine düşen çok sayıda polis ekibi ile bu kişiler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.Sultangazi Habipler Mahallesi Askeri Yanyol'da, yol kenarındaki kaldırıma çarpan araçtaki şüpheliler H.İ.Ş. ve E.Y. yakalandı. Zanlıların tedavileri için hastaneye götürüldüğü belirtildi.Yakalanan şüphelilerden birinin başta hırsızlık olmak üzere bazı suçlardan emniyette 23 kaydının bulunduğu, diğerinin ise cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğünün açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise iki polis memuru ve 5 gece bekçisinin görevli olduğu uygulama noktasına hızla yaklaşan bir aracın durdurulmak istendiği bildirildi.

Önce yavaşlayan araçtaki zanlıların emniyet güçlerine silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtığına değinilen açıklamada, "Araç içerisindeki şahıslara anında silahla karşılık verilmiş ancak açılan ilk ateşte polis memuru Anıl Kaan Aybek yaralanmış, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadesine yer verildi.