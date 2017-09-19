19/09/2017 19:04


Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı

serin hava

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıkları düşecek ve yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "21 Eylül 2017 Perşembe günü Trakya’da sıcaklık azalmasıyla birlikte başlayacak sağanak yağışların; 22 Eylül 2017 Cuma günü yurdumuzun kuzeybatısında (Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), hafta sonunda ise ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde (Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu) etkili olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.


serin hava
Meteorolojiden hava sıcaklıklarıyla ilgili son dakika uyarısı
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