Üç Türk kızın öldüğü kazanın ardından gözlerini açar açmaz o soruyu sordu

ABD'de üç Türk kızın hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Fatih Turhan gözlerini açar açmaz sevgilisi ve kız arkadaşlarının nerede olduğunu sordu

Work&Travel programı kapsamında üç ay önce ABD'nin Louisiana eyaletine giden Türk öğrencilerin sezon sonu gezisi faciayla sonuçlandı. Geçirdikleri trafik kazasında Didem Deniz, Tubanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu hayatını kaybetti. Gencecik öğrencilerin hayalleri bu aracın içinde son buldu. Amerika'dan uçakla getirilen Deniz, Karataş ve Mollaahmetoğlu'nun cenazeleri önceki gün defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Karataş'ın erkek arkadaşı Fatih Turhan ise ağır yaralandı. Turhan kazanın ardından helikopter ambulans ile hemen Lafayette General Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi olan Turhan'ı ABD'de yaşayan Türkler yalnız bırakmadı. Kazada kaburgaları kırılan Turhan'ın bir böbreği alındı. Turhan hayati tehlikeyi atlattıktan sonra gözlerini açar açmaz ilk olarak doktorlara "Kızlar nerede? Sevgilim Tubanur nerede" dedi. Doktorları ve arkadaşları ise Turhan'a sevgilisinin ve arkadaşlarının başka hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Turhan'ın kuzeni Kadir Turhan "Ağabeyi, Fatih'in yanına gitti. Telefonda görüştük Fatih'le. 'Türkiye'ye geleceğim. Çok özledim sizleri' dedi. Arkadaşlarının ve sevgilisinin öldüğünü bilmiyor" dedi.

Kaynak: Sabah