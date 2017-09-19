19/09/2017 08:21


AKOM tarih verdi serin ve yağışlı hava etkili olacak

serin ve yağışlı hava

AKOM tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul'da 21 Eylül Perşembe günü serin ve yağışlı hava etkili olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 21 Eylül'den itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi. Açıklamada, "21 Eylül'den itibaren kuzey yönlerden esmesi beklenen rüzgarların Balkanlar üzerinden taşıyacağı soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların, hissedilir derecede azalarak yerini sonbahar havasına bırakması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.


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