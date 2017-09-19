Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıyla ilgili flaş gelişme

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenaze törenine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı 4 kişininse serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırının ardından Bakan Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkan Murat Alp de tutuklandı

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defini sırasında yaşanan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi gözaltına alınmıştı.