19/09/2017 07:25


Hatun Tuğluk'un cenazesine saldırıyla ilgili flaş gelişme

Hatun Tuğluk cenaze

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenaze törenine yönelik saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin tutuklandığı 4 kişininse serbest bırakıldığı öğrenildi. Saldırının ardından Bakan Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkan Murat Alp de tutuklandı

Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesinin defini sırasında yaşanan saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi gözaltına alınmıştı.

 

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