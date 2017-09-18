18/09/2017 18:48


Bursa'yı kana bulayacaktı son anda yakalandı

daeşli terörist

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gece Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen baskın sonucunda bir erkek şahıs yakalandı

Yakalanan şahsın verdiği ifade doğrultusunda İnegöl ilçesinde ormanlık alana saklamış olduğu bir adet av tüfeği ile çadır ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.Ayrıca şahsın üzerinden çıkan dijital malzemelerin incelenmesi sonucu sosyal medya hesaplarından yapmayı planladığı eylem hakkında 2 şahıs ile yazışma yaptığı tespit edildi. Polis bu şahısları da Kütahya ve İnegöl'de yapılan eş zamanlı baskınlarla yakaladı.Operasyonlar neticesi yakalanan 3 şahıs, "DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


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