18/09/2017 12:37


AKOM İstanbul için gün verdi yağış ve serin hava geliyor

istabul sağanak yağış

AKOM, sosyal medyada yaptığı açıklamada Çarşamba gününden itibaren yağış ve serin havanı etkili olabileceği yönünde uyarı yaptı

Diğer yandan bugün yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39


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