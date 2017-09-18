18/09/2017 11:59


Mardin'den son dakika haberi 1 uzman çavuş şehit oldu

şehit haberleri

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu

Nusaybin’de terör örgütü PKK’ya yönelik iki gündür devam eden operasyonda kapsamında teröristlerle bugün sıcak temas sağlandı. PKK’lı teröristlerle güvenlik görevlileri arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit oldu. Bölgede hava destekli operasyon devam ederken, kaçan teöristlerin yakalanması için çatışma bölgesine takviye birlikler gönderildi.


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