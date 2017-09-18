18/09/2017 11:46


Başkentte sabah saatlerinde dev operasyon

ankara haberleri

Ankara'da özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 2 kardeşini rehin aldığı tespit edilen şüpheli yakalandı

Ankara’nın Keçiören İlçesi’ndeki Felek Caddesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 20’li yaşlarda olduğu belirtilen C.A., 2 kardeşini silahla rehin aldı. İhbar üzerine, bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. C.A. ikna edilemeyince, olay yerine özel harekat ekipleri de geldi. Çevrede konuşlanan özel harekat polisleri, rehine kurtarma operasyonuna katıldı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen C.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.A.’nın, kardeşlerini neden gözaltına aldığı yönünde polis, soruşturma başlattı. 


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