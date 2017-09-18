18/09/2017 11:27


İstanbul'da okul trafiği

istanbul trafik

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu yaşandı

Özellikle D-100 Karayolu, Bahçelievler Şirinevler, Zeytinburnu Merter, Cevizlibağ mevkileri ve köprülerde trafik zaman zaman kilitlendi.

Okul çevresinde polis denetimi

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul çevrelerinde denetime başladı.Sabah saatlerinde Şişli Endüstri Meslek Lisesi önünde denetim yapan Mobil Okul Timleri, okul çevresinde bekleyen ve şüpheli gördükleri bazı kişilerin üst aramasını yaptı.Öğrenci velileri, uygulamanın memnuniyet verici olduğunu, öğrencilerin güvenliği açısından önem taşıdığını belirttiler.


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