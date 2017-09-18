18/09/2017 11:05
Turizm cenneti böyle görüntülendi göz gözü görmüyor
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam çöplük alanında metan gazı birikmesi sonucunda patlama oldu
Patlamanın ardından çöplük alanında çıkan yangın 12 saat süren çalışma sonrasında söndürülebildi. 10 itfaiye aracı, 25 itfaiye eri, arazöz ve iş makinelerinin yardımıyla yangın güçlükle söndürüldü. Gece boyu devam eden yangının sabah saatlerinde söndürülmesinin ardından tüm ilçe duman altında kaldı. Bodrum Kalesi dumanlardan dolayı görünmez hale geldi. Koylarda demirleyen yatlar da dumandan etkilendi.