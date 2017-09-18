18/09/2017 09:07


Okul servisleri İstanbul trafiğini kilitledi

okul servisi

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde çok sayıda okul servisi görüldü

İstanbul'da belediye her ne kadar önlem alsa da trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yoğunluk haritasına göre yüzde 49 seviyelerinde. Öte yandan okul yoğunluğuna kalmak istemeyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde metrobüs duraklarını doldurdu. Metrobüslerde aktarma merkezi olarak bilinen Avcılar’da araçların kapı önlerinde uzun kuyruklar oluştu.


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