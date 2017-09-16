16/09/2017 12:02


Yurt geneli hava durumu 16 Eylül 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yurtta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39


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