Yurt geneli hava durumu 16 Eylül 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre yurtta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39