16/09/2017 10:56


Ankara Valiliğinden flaş karar o konferansa yasak getirildi

Ankara Valiliği

Ankara Valiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) referandum için düzenlenmesi planlanan konferansa yasak getirdi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Çankaya ilçesinde bir otelde "Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve Türkiye-Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği" konulu konferans düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.Konferansı, terör örgütünün kitleleri örgütsel talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için fırsat olarak görüp istismar etmeye çalışabileceği bildirilen açıklamada, bu tür etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler başta olmak üzere terör örgütleri mensuplarınca söz konusu etkinliğe yönelik sansasyonel eylem girişiminde bulunulabileceği şeklinde istihbari bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve bunun provokasyonlara da neden olabileceği değerlendirilmektedir."

Bu nedenle konferansın, yasanın verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasağa uymayanlar hakkında ilgili kanunlar kapsamında yasal işlem yapılacağı bildirildi.


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