16/09/2017 10:38


Marmara Denizinde köpek balığı yakalandı

köpek balığı

Marmara Denizinde balıkçıların ağına 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı

Avşa Adası açıklarında palamut avına çıkan balıkçılarca yakalanan "pamuk" cinsi köpek balığı, Beylikdüzü Yeşilvadi Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne getirildi. Yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında olan balık, görevliler tarafından güçlükle tezgaha taşındı.Görenleri şaşırtan köpek balığını çocuklar dikkatle inceledi. Köpek balığının fotoğrafını çeken vatandaşlar, müzenin sahibi Kenan Balcı'dan bilgi aldı.

Kenan Balcı, av sezonu başladıktan bu yana yakalanan ilk köpek balığını sergilemeye başladıklarını belirterek, balığın oldukça büyük olduğunu söyledi.Köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi geldiğinin dile getirildiğini aktaran Balcı, bu nedenle hasta ve yakınlarının balığa ilgi gösterdiğini vurguladı.Balcı, balığın etini pazartesi günü kanser hastaları ve yakınlarına ücretsiz dağıtılacağını kaydederek, derisi ve baş kısmının mumyalanarak müzede sergileneceğini sözlerine ekledi.


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