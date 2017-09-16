ABD'ye giden genç kızların hayalleri yarım kaldı

Work & Travel’ adli programla ABD'ye giden 4 üniversite öğrencisinden 3’ü geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetmişti

21 yaşındaki Didem Deniz ve en yakın arkadaşı olan Tuğbanur Karataş ile Özge Nur Mollaoğlu çarşamba günü, ABD’de geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Tuğbanur’un sevgilisi Fatih Turhan (25) ise ağır yaralandı. ABD’nin Louisiana eyaletine 10 Haziran’da giden 4 genç 3 ay çalıştıktan sonra 1 ay gezecekti.

‘KIPIR KIPIR, NEŞE DOLUYDULAR’

Hayatını kaybeden 4 gençle aynı yerde konaklayan Ömer Kınalı yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı. Kaza anından sonra Amerikan polisinin gençlerin çalıştığı oteli arayarak ailelerine ulaşmaya çalıştığını belirten Kınalı, “Polisler önce çalıştıkları oteli aramış. Oradakiler de bana söyledi. Ailelerinin numaralarını istediler. Ancak numaraları olmadığı için Instagram’da Tuğba’nın eniştesini bulup ona söyledik” dedi.

Çok üzgün olduğunu belirten Kınalı şunları söyledi: “Karşılıklı otellerde çalışıyorduk. Onlar başka bir iş bulup 1 ay önce Austin’e gitmişlerdi. Her zaman kıpır kıpır, neşe doluydular. Gezme dönemleri başladı. Önce San Antonio’ya oradan sonra Houston ve Lake Charles’e geldiler. Buraya bizi ziyaret etmeye gelmişlerdi. Ancak biz olmadığımız için Yusuf isimli arkadaşım,1 gece konakladıktan sonra onları yolcu etti. 1 saat sonra da Lafayette’ye vardıklarında bu vahim kaza gerçekleşti. Yorgunluktan olsa gerek, arkadaşımızın yolda uyuduğunu tahmin ediyoruz. Toz pembe rüya gibi başladığımız bu yolculuk kâbusa dönüştü. O güzel kızlarımız artık melek oldu”

Kaynak: Hürriyet