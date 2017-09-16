16/09/2017 09:21


İstanbul'da DAEŞ operasyonu 74 şüpheli gözaltında

daeş operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ üyelerine karşı tespit edilen adreslere operasyon yapıldı

Ekipler, İstanbul'un 8 ilçesinde önceden belirlediği 15 adrese yaptıkları baskınlarda 73'ü yabancı uyruklu 74 kişiyi gözaltı aldı.Yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildiği, diğer şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. 


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