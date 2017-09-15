15/09/2017 17:34


Bakan Eroğlu'ndan hava sıcaklıklarına ilişkin açıklama

sıcak hava

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde olduğunu vurgulayarak vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu

Bakan Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normallerinin üzerinden devam edeceği uyarısında bulundu. Eroğlu, şöyle devam etti:

"BU HAFTA TÜM DÜNYADA BÜYÜK SICAKLIK VAR"

"Bu hafta bütün dünyada mevsim normallerinin üzerinde büyük bir sıcaklık var. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızın piknik ateşi yakmamaları, anız yangını veya köylerde çer çöpleri yakarken dikkat etmelerini istiyoruz. Geceleri hava soğuyor ve çobanlar ateş yakıyor. Bu konularda dikkatli olunmasını özellikle rica ediyorum. Biz ormanları piknik yeri olarak açtık ama bazı vatandaşlar çöp atıyor. Getirip yiyip içtiğini oralara bırakıyor. Ormanlar çöplük değil. Yangınlar genelde belediyelerin attığı çöp, vatandaşların attığı şişe ve cam kırıklarından meydana geliyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız hassas olsunlar. Ormanlar hepimizin, ormanları korumak mecburiyetindeyiz. Orman, su yoksa hayat yok demektir."


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