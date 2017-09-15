Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda yangın çıktı

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği yakınında çıkan yangının ardından ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği’nin yakınındaki ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, ilk müdahale Eceabat Orman İşletme Müdürlüğü’nün ekiplerince yapıldı.Geliboluda orman yangınıÇanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir yangın helikopteri de bölgeye sevk edildi. Eceabat İlçesine bağlı Kilitbahir Köyü’ndeki Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği ile dağdaki 'Dur Yolcu' yazısının arasında kalan ormanlık alanda devam eden yangında, yükselen dumanlar Çanakkale merkezindeki pek çok noktadan görüldü.Ekiplerin, askeri alana da yakın olan orman yangının daha fazla büyümeden kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Orman yangınına takviye olarak Balıkesir ve ilçesi Edremit’ten birer helikopter, İzmir ve Muğla’dan da birer uçak sevk edildi. Karadan ise 16 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile alevlere müdahale ediliyor. Yangının kıyıya 500 metre mesafede olması nedeniyle Çanakkale Boğazı’ndan rahatlıkla su alabilen helikopterler çok sayıda sorti yaparak alevlere müdahale ediyor. Yangının, Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi Şehitliği’ndeki çalışmalar sırasında kaynak yapılırken sıçrayan alevlerin kuru otları tutuşturmasıyla çıktığı ileri sürüldü.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yangın nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) yetkilileri, boğaz geçişi yapacak gemileri telsiz yardımıyla uyardı. Tarihi alan içinde orman yangını çıktığını ve hava unsurlarının söndürme çalışmaları kapsamında denizden su aldığını belirten yetkililer, güvenlik amacıyla boğazın geçişlere kapatıldığını duyurdu.