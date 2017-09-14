Ankara'da hareketli saatler çok sayıda kişi gözaltında

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün saat 13.30 itibariyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı

Açlık grevi devam eden ve tutuklu bulunan eğitimciler Gülmen ve Özakça’ya destek için çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasiler adliye önünde toplandı.Milletvekilleri ve destek için gelenle adına basın açıklaması yapılmak istendi. Ancak polis, buna izin vermedi. Polis, gruba müdahale ederek dağıttı.Müdahalenin ardından 11'i kadın 24 kişi gözaltına alındı.