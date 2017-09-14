Dava öncesi toplanan gruba polis müdahalesi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davası öncesinde destek için toplanan gruba polis müdahale etti

Açlık grevindeyken geçtiğimiz aylarda tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın örgüt üyeliği suçlamasıyla haklarında açılan davanın ilk duruşması öncesi Gülmen ve Özakça’ya destek için çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasiler adliye önünde toplandı. Milletvekilleri ve destek için gelenle adına basın açıklaması yapılmak istendi. Ancak polis, buna izin vermedi. Polis, gruba müdahale ederek dağıttı.