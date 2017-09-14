14/09/2017 14:05


Dava öncesi toplanan gruba polis müdahalesi

polis müdahalesi

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davası öncesinde destek için toplanan gruba polis müdahale etti

Açlık grevindeyken geçtiğimiz aylarda tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın örgüt üyeliği suçlamasıyla haklarında açılan davanın ilk duruşması öncesi Gülmen ve Özakça’ya destek için çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, siyasiler adliye önünde toplandı. Milletvekilleri ve destek için gelenle adına basın açıklaması yapılmak istendi. Ancak polis, buna izin vermedi. Polis, gruba müdahale ederek dağıttı.


Mehmet Ali Erbil
Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül
pfdk
PFDK Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı
Mustafa Akıncı
KKTC Cumhurbaşkanından Türkiye ile ilgili flaş açıklama
hatun tuğluk cenaze
Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de defnedildi
İlgili Haberler
polis müdahalesi

Ankara'da hareketli saatler çok sayıda kişi gözaltında

aşırı sıcaklar

Dikkat Eylül ayında sıcaklık rekoru kırılacak

orman yangını

Kütahya'daki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

hava durumu

Yurt geneli hava durumu 14 Eylül 2017

Son Dakika Haberleri
Mehmet Ali Erbil

Flaş iddia Mehmet Ali Erbil rol aldığı diziden kovuldu

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 14 Eylül

pfdk

PFDK Süper Lig ekiplerine ceza yağdırdı

Mustafa Akıncı

KKTC Cumhurbaşkanından Türkiye ile ilgili flaş açıklama

 Yazarlarımız
necdet Sivaslı

Kartlar açılıyor

Türk ve Türkiye düşmanı Barzani ile gerçekler açık biçimde ortaya çıktı. Bugüne kadar perde arkasında olanlar da yüzlerini artık saklamıyor. Amerika ve Batı’nın perde arkasında ...

Devam