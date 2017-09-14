14/09/2017 13:51


Kütahya'daki orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

orman yangını

Kütahya'da geçtiğimiz Pazar günü başlayan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle 5 gün sonra kontrol altına alındı

Kütahya'nın Domanic İlçesinde geçen Pazar günü başlayan orman yangının da sabaha kadar yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildiren Oktar, "Soğutma çalışmaları sürüyor. Domaniç’teki yangın şu an bizim sınırlarımızdan çıktı. Bilecik’in Bozüyük İlçesine sıçradığı için oradaki yangına onlar müdahalede bulunuyor. Bizim tarafımızda her şey kontrol altında. Soğutma çalışmaları yapılıyor" dedi.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın da Kütahya’nın Domaniç İlçesi'nden Bozüyük İlçesi'ne sıçrayan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığını söyledi. Vali Büyükakın, "Rüzgar çıkmadan bu sabah erken saatlerde tüm ekipler alana dağılarak çalışmalara başladı. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları yapılıyor. Yangının etkili olduğu bölgeyi koruma bantlarına aldık. Çalışmalara bölgede yaşayan gönüllü vatandaşlarımız da destek veriyor. İnşallah kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alırız" diye konuştu.


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