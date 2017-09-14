Yurt geneli hava durumu 14 Eylül 2017

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen son bilgiye göre hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzey ve iç kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde hava durumu şöyle olacak:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39