14/09/2017 09:38


Ankara Valiliğinden Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşananlara ilişkin açıklama

Hatun Tuğluk cenazesi

Ankara Valiliği, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı

Tuğluk'un annesinin cenaze töreni sırasında toplanan bir grup mezarlığa saldırmış ve bunun üzerine aile, Hatun Tuğluk'un cenazesinin defnedildiği yerden çıkarılarak, morga götürülmesine karar vermişti. HDP, yaşananları "ırkçı saldırı" olarak nitelendirdi. Hatun Tuğluk'un cenazesinin Perşembe günü Tunceli'ye götürülerek, orada defnedilmesi bekleniyor. Ankara Valiliği konuyla ilgili olarak Çarşamba gecesi geç saatlerde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 13/9/2017 tarihinde vefat eden eski Milletvekili Aysel Tuğluk'un annesi, merhume Hatun Tuğluk'un, İncek Mahallesi Mezarlığına defninde, 20-25 kişilik bir grubun sataşma girişimi meydana gelmiştir" denildi.

Güvenlik güçlerinin gerekli tedbirleri alarak bu grubu mezarlık dışına çıkardığını belirten Valilik, bu olay üzerine Tuğluk ailesinin buraya defin yapmaktan vazgeçtiğini ifade etti.

Açıklamada, "Bunun üzerine, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU ile birlikte derhal mezarlık alanına intikal edilmiş ve alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Mezarlık alanında bulunan Milletvekilleri ve merhumenin ailesi ve yakınları ile görüşülüp, cenazenin defni konusunda ailenin alacağı kararın, uygulanması için her türlü tedbirinin alınacağı hususu kendilerine ifade edilmiştir" denildi.

Valiliğin defin işlemleri dahil her türlü yardımı yapacağı ve gerekli tedbirleri alacağının aktarıldığı açıklamada, yaşanan olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı da vurgulandı.

Kaynak: BBC Türkçe


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