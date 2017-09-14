İstanbullular için uyarı 18 saat boyunca sular kesik olacak
İstanbul Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde yapılacak çalışmalar kapsamında 18 saat boyunca sular kesik olacak
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gebze-Halkalı Banliyö Hattının İyileştirilmesi İşi' kapsamında Küçükçekmece İlçesi Hatboyu Caddesi'nde içme suyu hattı deplase çalışması yapılacağından; 14 Eylül 2017 Perşembe günü saat 10.00 ile 15 Eylül 2017 Cuma günü saat 04.00 arasında 18 saat süreyle belirtilen bölgelere su verilemeyecektir: Küçükçekmece İlçesi: Fatih, Cumhuriyet, Kanarya ve İstasyon Mahallesi."