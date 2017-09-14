Nuriye Gülmen ve Semih Özakça duruşmaya gidebilecek mi

Tutuklanan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davası bugün başlıyor. Gülmen ve Özakça'nın avukatları ikilinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Avukat Engin Gökoğlu mahkemenin, cezaevi hastanesinde refakatçileriyle tutulan Gülmen ve Özakça’nın duruşmaya getirilmeleri yönünde yazı yazdığını söylemişti.Nuriye Gülmen’in yanında refakatçi olarak kalan kardeşi Beyza Gülmen de iki eğitimcinin duruşmaya katılmak istediklerini, ancak avukatların sağlık durumları nedeniyle bundan endişe duyduğunu açıklamıştı:

“Buradan onları duruşmaya taşımak zor, o kadar insanın içinde bulunmak hijyen açısından düşünüldüğünde kötü olabilir. Bu nedenle acaba gelmeseler mi, diye düşünüyorlar. Ama bir yandan da orada bulunmak, savunmasını kendisinin yapması da çok güzel olur. O yüzden şu an tam bir netlik yok.”