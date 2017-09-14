Canlı bomba eğitimi alan terörist o ilde yakalandı

Suriye'de canlı bomba eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye gelen terör örgütü DAEŞ üyesi terörist Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla yürüttüğü örgütsel faaliyetler ve eylem yapması muhtemel örgüt mensuplarının tespiti ile deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.Bu kapsamda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.