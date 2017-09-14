İstanbul'da dev operasyon o adreslerde arama yapılıyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ümraniye'deki bir çok adrese özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyon düzenlendi

Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıldı.Topağacı Mahallesi Sertkaya Sokağı'nda bulunan bir binadaki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.