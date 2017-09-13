13/09/2017 14:27


Cumhurbaşkanının tanka dur diyen heykeli kaldırıldı

cumhurbaşkanı erdoğan heykeli

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaptırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeli kaldırıldı

Harran Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ardından ilçe girişine halkın darbecilerden ele geçirip üzerinde Türk bayrağı açtığı tank ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eliyle 'Dur' işareti yaptığı heykelden oluşan anıt yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin unutulmaması amacıyla yaptırılan anıttaki Erdoğan heykeli, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'a benzetilmesi üzerine artan tepkiler üzerine yıkılıp yeniden yapıldı. Anıtta bulunan Erdoğan heykeli, bu sabah henüz bilinmeyen nedenle yerinden kaldırıldı. Kaldırılan heykelin yerine ise '15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız' yazılı tabela konuldu. Tank ve insan figürlerinin halen yerinde olduğu anıttaki Erdoğan heykelinin kaldırılmasıyla ilgili belediyeden açıklama yapılmadı.

 


cumhurbaşkanı erdoğan heykeli
Cumhurbaşkanının tanka dur diyen heykeli kaldırıldı
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