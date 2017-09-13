13/09/2017 10:29


Flaş, kapatılan okul ve dershanelerde çalışanlara dev operasyon

gözaltı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında kapatılan okul ve dershanelerde çalışan 79 kişi hakkında gözaltı kararı alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY mensuplarının haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen şüphelilerden 79'u hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçlerinin şüphelilerden 30'unu gözaltına aldığı, operasyonun sürdürüldüğü öğrenildi.


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