13/09/2017 08:33


Hakkari'den acı haber, 1 şehit 3 yaralı

şehit haberleri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucunda bir güvenlik korucusu şehit oldu

Hakkari Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Patlama sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

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