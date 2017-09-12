12/09/2017 18:28


Beyoğlu'nda büyük operasyon özel harekat polisleri de destek veriyor

beyoğlu operasyon

İstanbul Beyoğlu'ndaki çok sayıda adrese özel harekat polislerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Hacı Hüsrev Mahallesi başta olmak birçok mahallede 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hacı Hüsrev Ali Kubuti Caddesi üzerindeki eve yapılan baskında narkotik köpekli arama yapıldı.

Diğer yandan, kaçmak isteyen bir kişi de polisler tarafından baskın yapılan evin yan sokağında yakalandı. Helikopter destekli düzenlenen operasyonun diğer adreslerde devam ettiği öğrenildi.


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