12/09/2017 16:23


Tartışma yaratan Erdoğan büstü kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büstü

Kocaeli'de İzmit'e bağlı Topçular Mahallesi'nde açılışı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'ndaki Erdoğan büstü gelen tartışmalar üzerine yerinden kaldırıldı

Habertürk gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büst şeklinde tasvir edildiği çalışma Erdoğan'a benzemediği iddiasıyla gündeme gelmişti. İzmit Belediyesi yetkilileri parktaki büstü kaldırdı.Büstün Erdoğan'a benzemediği iddialarını değerlendiren İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Zaten hiç kimse Erdoğan'a benzeyemez" diyerek büstü savunmuştu.


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