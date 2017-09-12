12/09/2017 15:00


Mülteci barınma evinde büyük kavga olay yerine polis ekipleri sevk edildi

edirne mülteci evi

Edirne'deki mülteci barınma evinde çıkan kavga sonucunda olay yerine çevik kuvvet ve polis sevk edildi

Alınan bilgiye göre olay şöyle gerçekleşti. Öncelikle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinde barınan 2 İran asıllı mülteci, avukatlarının haklarını savunamadığı, aldığı parayı hak etmediği gerekçesiyle pencereyi kırarak kendilerini yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıları hastaneye kaldırdı. Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ve polis sevk edildi. Polis, ellerinde jop ve gaz maskeleriyle Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezinin içine girdi. 

 

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