12/09/2017 09:05


Adana'da dev operasyon 35 kişi gözaltına alındı

fetö oprasyonu

Adana'da FETÖ'ye yönelik operasyonda kadınlar da dahil 35 kişi gözaltına alındı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile ilişkisi olduğu iddia edilen kişilerin evlerine, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekiplerin evlerde yaptığı aramalarda farklı meslek gruplarından 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlan şüpheliler arasında hamile bir kadının da bulunduğu görüldü. Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


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