12/09/2017 08:23


Ege Üniversitesi eski Rektörü hakkında flaş karar

Cüneyt Hoşcoşkun

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan ve devam eden soruşturma kapsamında Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, Ege Üniversitesi eski Rektörü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un evinde arama yaptı. Polis, aramalar sonucunda evdeki bazı materyallere el koydu. Ayrıca arama sırasında evinde bulunmayan Hoşcoşkun hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

NELER OLMUŞTU?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK),  28 Şubat’ta Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun’un, ‘Hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından’ açığa alındığını bildirmiş ve Hoşcoşkun 25 Ağustos’ta çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile de ihraç edilmişti. 


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