12/09/2017 07:58


Korkutan yangın sonunda kontrol altına alındı

yangın haberleri

Kütahya'nın Domaniç İlçesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürüldü

Kütahya'nın Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangina Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra çeşitli il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahalede bulundu. Havadan helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

Kütahya’nın Domaniç İlçesi’ne bağlı Çukurca Beldesi yakınlarında dün öğlen, belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, dün akşam saatlerinde kontrol altına aldı. Yetkililer çevre il ve ilçelerden gelen arazözler, iş makinaları, uçak ve helikopterlerle müdahalede bulunan yangının ilk olarak yayılmasının önlendiğini, ardından da yapılan çalışmalarla kontrol altına alındığını bildirdi. Yangının söndürme ve soğutma çalışmalarının gece boyunca süreceği belirtildi.


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