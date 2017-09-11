11/09/2017 10:55


Yurt geneli hava durumu 11 Eylül 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklık değerlerinde değişiklik yok

Bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle olacak

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38


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