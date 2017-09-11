11/09/2017 10:55
Yurt geneli hava durumu 11 Eylül 2017
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son tahminlere göre yurt genelinde sıcaklık değerlerinde değişiklik yok
Bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri şöyle olacak
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 28
Trabzon: Az bulutlu ve açık 28
Erzurum: Az bulutlu ve açık 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38