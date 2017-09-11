11/09/2017 10:45


Erdal Tosun'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili önemli gelişme

Erdal Tosun

Geçtiğimiz Kasım ayında geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden oyuncu Erdal Tosun'un ölümüne ilişkin görülen davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Nihat Şaki, 17 Ocak'ta kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Dosyanın, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilerek sanığın kusuru konusunda rapor istenmesine karar verildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, hazırlanan raporda Şaki'nin hızını yol ve hava şartlarına göre ayarlamadığı, görüş mesafesine uygun şekilde seyrini sürdürmesi gerekirken yola dikkat etmeyerek, görüş alanını yeterince kontrol altında tutmadığı kaydedildi.

Bir aracı sollayan Şaki'nin refüjü fark etmeyip çarptığı ve karşı şeride doğru havalanarak Tosun'un aracına çarptığı kaydedildi. Erdal Tosun'un kusursuz olduğu, yolda da herhangi bir sorun bulunmadığı da belirtildi.

 


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