11/09/2017 09:15


Katliam gibi kaza çok sayıda ölü ve yaralı var

trafik kazası

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı

Feci kaza, bu sabah saat 07.00 civarında Gölbaşı'nın Konya yolu Vilayetler evi kavşağında meydana geldi. Mardin'den Ankara'ya giden 73 DZ 935 plakalı yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta 73 FE 333 plakalı mısır yüklü TIR'a arkadan çarptı. Feci kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza da otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza da feci can şekilde can veren otobüs şoförünün cesedi ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazanın ardından incelemeler sürüyor.


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