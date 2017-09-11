11/09/2017 09:07


Solo Türk'ten Belçika'da özel gösteri

Solo Türk

Geçtiğimiz gün İzmir'in kurtuluşu nedeniyle yaptığı gösteriyle büyük beğeni toplayan F-16 gösteri ekibi Solo Türk bu kez Belçika'da gösteri yaptı

Sanicole Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen 40. uluslararası hava şovu Belçika'da gerçekleştirildi. Hechtel-Eksel kasabasında düzenlenen hava gösterisine Solo Türk'ün yanı sıra aralarında Belçika, ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya'nın olduğu ülkelerden çok sayıda ekip katıldı.

Yaklaşık 250 bin kişinin izlediği gösteride, Solo Türk, alkışlar eşliğinde şovunu gerçekleştirdi. Türk pilotların gösterisinin açıklaması İngilizce, Fransızca ve Flamanca dillerinde yapılarak izleyicilerin, zorlu manevraları daha iyi anlamaları sağlandı.  Gösteri sonunda Solo Türk standı önünde toplanan yüzlerce seyirci, Türk pilotlardan imza alabilmek için kuyruklar oluşturdu. 


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