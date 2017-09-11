11/09/2017 08:46


Sabıkalı oyun bu kez 14 yaşındaki Furkan'ın sonu oldu

Mavi Balina oyunu

Aslen Afyonkarahisarlı olan ancak Almanya'da yaşayan Furkan isimli genç 'Mavi Balina' oyunu yüzünden intihar etti

Olay yerine gelen polis, odasındaki elbise dolabına kendini asan gencin intihar etmeden önce Blue Whale (Mavi Balina) isimli bir internet oyununu oynadığı ve oyunda “gereğini yerine getirmek” için kendisini öldürmüş olabileceğini belirtti. Offenburg kriminal polisinin olayı soruşturduğu ve yarın Offenburg Savcılığı’nın ölen Furkan Şen’in otopsisi için yarın karar vereceği kaydedildi.

Genç Furkan’ın cenaze namazı Gaggenau DİTİB Sultan Ahmet Camii’nde kılındıktan sonra toprağa verilmek üzere Afyon’un Sandıklı ilçesine gönderilecek.

Gencin babası Mikail Şen, ”3 kızım ve bir oğlum var, akşam oğlumla şakalaştık, uyumak için odasına çıktı. Sabah ortanca kızım işten gelince kardeşinin odasına uğruyor. Kardeşini öyle görünce bizleri uyandırdı. Şok olduk. Oğlum sorunsuz, sevecen biriydi. Karıncayı dahi incitmez, çevresinde ve okulunda çok sevilen biriydi. Eşim hasta, ben hastayım zaten, Allah bizi evlat acısıyla imtihan ediyor. Dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor,” diyerek, başka çocukların bu oyunu oynamadığından emin olmaları için ebeveynleri uyardı.

 

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