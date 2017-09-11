Kütahya'da 100 hektarlık alan cayır cayır yanıyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle bir ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Dün öğlen Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanısıra çeşitli il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti. Havadan helikopterlerin de katıldığı söndürme çalışmalarında rüzgarın etkisiyle yayılan yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

YANGIN GENİŞ ALANA YAYILDI

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesi yakınlarında çıkan orman yangını halen kontrol altına alınamadı. Çukurca Beldesi Ballıca mevkiinde öğlen saatlerinde başlayan yangının rüzgarın etkisi ile yayıldığı ve yaklaşık 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.

Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri ve 6 helikopterle yangına müdahalede bulunulduğunu söyledi. Helikopterlerin havanın kararmasıyla ayrıldıklarını belirten Oktar, “60 arazöz, yüzlerce işçiyle yangını kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor” dedi.Bu arada yangın bölgesine yakın olan Kızılsaray Yaylası’nda bulunan evler boşaltıldı, hayvanlar güvenli alanlara götürüldü.