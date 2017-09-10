Suriye'deki terör örgütü PKK PYD'ye ABD yardım ediyor

DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Önceki gün 70 tır yardım, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

DEAŞ'la mücadeleyi gerekçe gösteren ABD'nin, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye askeri yardımları devam ediyor. Önceki gün 70 tır yardım, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.Haseke'den alınan bilgiye göre, önceki gün askeri yardım da taşıyan 70 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından gündüz saaterinde geçerek örgütün kontrolündeki kente girdi.Haseke'ye gelen konvoyda, tırların açık kasalarına yüklü, brandalarla örtülmüş ancak kenarları ve arkalarından kısmen görülen askeri araçlar bulunduğu dikkati çekti.Tırların üzerindeki toplam 30 askeri aracın 21'i görüntülendi.Akaryakıt tankerlerinin de bulunduğu konvoydaki diğer tırların tümüyle brandalı olması nedeniyle içlerindeki malzemeler görülemedi.