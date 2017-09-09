Zırhlı polis aracı devrildi 1 polis memuru şehit

Van'ın Özalp İlçesi'nde meydana gelen kazada zırhlı polis aracı devrildi. Kaza sonucunda 1 polis şehit düştü 3 polis ise yaralandı

Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Muradiye ve Özalp ilçeleri arasında bulunan radar kulesini kontrol etmek için gittiği zırhlı araçla yola çıktı.Özalp İlçesi'ne bağlı Aşağıakçagül Mahallesi'ne gelindiğinde henüz bilinmeyen nedenle sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Takla atan zırhlı araçta bulunan ve henüz kimlikleri öğrenilemeyen 4 polis memurundan 1'i şehit olurken, 3 polis memuru ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.