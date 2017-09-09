09/09/2017 15:13


Yangından sonra ortaya çıkan görüntü üzdü

orman yangını

Muğla'nın Zeytinköy Mahallesinde geçen gün çıkan yangın havadan görüntülendi

Yangının çıktığı bölgede soğutma çalışmaları da sürüyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait drone ile çekilen görüntülerde, yeşil örtüye sahip alanın yangının ardından siyaha büründüğü görülüyor. Görüntülere, yangından hasar gören evler de yansıyor.

İşçilerin alevlere müdahalesini zorlaştıran arazinin çok engebeli olduğu, yanan tarım arazilerinde, yaşlı ve genç ormanlar, makilik alanlar bulunduğu daha belirgin ortaya çıkıyor. Yangının köyün etrafını sardığı ve büyük bir alanda etkili olduğu da görüntülerde yer alıyor.


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