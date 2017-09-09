09/09/2017 09:19


Dikkat, İzmir'de bu yollar trafiğe kapalı olacak

izmirin kurtuluşu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Maratonun gerçekleşeceği 10 Eylül Pazar günü saat 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak noktalar şöyle;

– Konak Tüneller YKM önünden Mustafa Kemal Sahil İstikameti

– Konak köprü altı iskele otopark çıkışı

– Karataş Kavşağı

– Halil Rıfat Paşa Kavşağı

– Küçükyalı Kavşağı

– Göztepe Kavşağı

– Depo Kavşağı (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi dönüşü)

– Levent Marina Kavşağı Haydar Aliyev girişi

– Levent Marina girişi

– Engelliler Merkezi girişi

– Kent Ormanı otoparkları

– 9 Eylül Su Ürünleri Çıkışı

– Miting Alanı giriş ve çıkışı

– Balçova İlçe Emniyet girişi

– İZELMAN otoparkları

– Beşyol Kavşağı Özdilek İstikameti

Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol kavşağından Levent Marina istikametine doğru mevcut şerit gidiş-gelişe çevrilecek.

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