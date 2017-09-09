Dikkat, İzmir'de bu yollar trafiğe kapalı olacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9 Eylül Yarı Maratonu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Maratonun gerçekleşeceği 10 Eylül Pazar günü saat 07.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak noktalar şöyle;
– Konak Tüneller YKM önünden Mustafa Kemal Sahil İstikameti
– Konak köprü altı iskele otopark çıkışı
– Karataş Kavşağı
– Halil Rıfat Paşa Kavşağı
– Küçükyalı Kavşağı
– Göztepe Kavşağı
– Depo Kavşağı (Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi dönüşü)
– Levent Marina Kavşağı Haydar Aliyev girişi
– Levent Marina girişi
– Engelliler Merkezi girişi
– Kent Ormanı otoparkları
– 9 Eylül Su Ürünleri Çıkışı
– Miting Alanı giriş ve çıkışı
– Balçova İlçe Emniyet girişi
– İZELMAN otoparkları
– Beşyol Kavşağı Özdilek İstikameti
Haydar Aliyev Bulvarı Beşyol kavşağından Levent Marina istikametine doğru mevcut şerit gidiş-gelişe çevrilecek.