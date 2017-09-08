08/09/2017 19:25


Minik Güler'den kahreden haber geldi

Güler Gökmen

Bolu Valiliği tarafından ilik nakli olması için kampanya başlatılan 3 yaşındaki Güler Gökmen, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti

Bundan 6 ay önce dizlerindeki ağrı nedeniyle Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gotürülen ve lösemi tanısı konulan Güler Gökmen, daha sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemotoloji, Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisine başlanan ve kemoterapi uygulanan Güler Gökmen’e, hastalığı ilerlediğiiçin ilik nakli yapılması kararlaştırıldı.

Bolu Valiliği, geçen Haziran ayında Güler’e uygun ilik bulunması için kan bağışı kampanyası başlattı. Güler için 4 bin kişikan verdi. Ancak uygun ilik bulunamadı. Güler Gökmen,dün Ankara’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Güler Gökmen’in cenazesi memleketi Çorum’un İskilip İlçesi’ndeki Akpınar Köyü’nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi.

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